- Cursul de schimb si inflatia au fost influentate de politica fiscala laxa, cheltuielile generoase cu asistenta sociala si cresterile salariale necorelate cu productivitatea, acestia fiind factorii care au alimentat cererea interna si dezechilibrele, apreciaza AmCham, intr-o analiza.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a salutat, luni, decizia omologului sau din Statele Unite, Donald Trump, de a mentine trupe in Siria, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. "In privinta deciziei americane, nu pot decat sa salut aceasta decizie. Corespunde cu necesitatea ramanerii…

- Anul 2018 a fost cel mai sangeros inregistrat vreodata pentru civilii victime ale conflictului afgan, cu 3.804 decese, din care marea majoritate imputate grupurilor insurgente de talibani si organizatiei Stat Islamic (SI), potrivit unui raport al ONU difuzat duminica, relateaza agentiile de presa. Potrivit…

- Explozia, survenita langa Moscheea Al Azhar, in centrul capitalei, a facut de asemenea trei raniti, politisti, si a provocat moartea suspectului pe care il urmareau, a adaugat sursa."In timp ce membrii fortelor de securitate il izolasera pe individ si erau pe punctul de a-l aresta si controla,…

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…

- Președintele american Donald Trump promite, cu ocazia discursului privind "Starea natiunii", o noua abordare privitoare la conflictele din Orientul Mijlociu in care sunt implicate SUA, afirmand ca "națiunile mari nu lupta la nesfarșit", scrie Mediafax."Am promis cu voce tare o noua abordare.…

- Patru militari americani au fost ucisi, iar alti trei au fost raniti miercuri, la Manbij, in nordul Siriei, a anuntat un oficial american, relateaza Reuters, intr-un atentat contra coalitiei antijihadiste conduse de Washington, soldat potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) cu…

- Un atentat a vizat miercuri, la Manbij, un oras din nordul Siriei, o patrula a coalitiei internationale antijihadiste, au relatat martori de la fata locului citati de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care evoca 16 morti.