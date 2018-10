Stiri pe aceeasi tema

- DECLARATIE POLITICA Revitalizarea turismului romanesc, o prioritate nationala! Executivul a adoptat o noua masura excelenta privind revitalizarea turismului din Romania, reducand la 5% taxa pe valoarea adaugata pentru o serie

- Editia 2018 a patra a Maraton Kayak se desfasoara astazi pe lacul Tabacarie din Constanta, in organizarea Asociatiei Nationale a Scafandrilor si Salvamarilor din Romania.Cursa a inceput la ora 10.00 si se va desfasura pe distanta a 42 de kilometri, preconizandu se a se incheia peste aproximativ sapte…

- Tragedie in masivul Piatra Craiului. O turista a murit dupa ce a cazut aproape 50 de metri , intr-o rapa. Misiunea de recuperare a cadavrului s-a incheiat dupa mai bine de 14 ore. Victima este Diana Pora, o brașoveanca de 28 de ani care iubea muntele. Prietenilor nu le vine sa creada ca tanara și-a…

- Retailerul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, cu afaceri de peste 10 mld. lei (2,2 mld. euro) anul trecut si circa 120 de hipermarketuri cu preturi mici, continua expansiunea pe piata locala si cauta sa cumpere terenuri, potrivit unui anunt postat pe site-ul propriu. „Pentru…

- Tanara in varsta de 20 de ani care a murit pe un yacht al unui miliardar mexican s-a sinucis cu niște funii in timp ce se afla pe la bord, in apropierea unei insuli grecești Kefalonia, potrivit unor noi informații despre cazul care a șocat o lume intreaga. Vezi galeria foto + 3 + 3 Trupul tinerei Sinead…

- Mitingul Diasporei din 10 august, din Piața Victoriei, prinde contur. Grupurile de români din Anglia au postat deja imagini cu coloana de autoturisme din trafic. ”Cu fiecare km mai aproape si mai multi, va asteptam pe toti sa va alaturati noua, sa incercam…