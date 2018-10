Stiri pe aceeasi tema

- Omul considerat a fi cel mai tanar miliardar de pe continentul african si cel mai bogat om din Tanzania, Mohammed Dewji, a fost rapit joi de barbati inarmati la Dar es Salaam, scrie agerpres.ro.

- Politia bulgara a anuntat ca a retinut pentru 24 de ore un cetatean roman pentru uciderea unei jurnaliste, transmite Reuters. Persoana retinuta in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova nu are calitatea de suspect, transmite Reuters. Jurnalista bulgara de investigatii Victoria Marinova,…

- Un cetațean belgian, care lucra ca vicepreședinte din cadrul unei companii ruse din domeniul siderurgiei, a murit dupa ce a cazut in condiții misterioase de la etajul 9 al unei cladiri de apartamente de lux din Moscova. Novolipetsk Steel (NLMK), compania la care era angajat belgianul, a confirmat moartea…

- Romanul a fost rapit in luna iulie de la compania petroliera pentru care lucra. Alaturi de el, alți trei libieni au fost luați prizonieri de persoane inarmate, care nu au fost identificate. Doi au fost eliberați ulterior.Dupa apariția clipului pe rețelele de socializare, Ministerul Afacerilor…

- Politia din Danemarca a amendat o tanara in varsta de 28 ani pentru ca purta valul islamic (niqab) in public, fiind prima persoana sanctionata in baza unui legi care a intrat in vigoare miercuri, informeaza site-ul postului BBC News.

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica dimineața, în jurul orei 07.30, un conducator auto care se afla la volan sub influența bputurilor alcoolice.Conform IPJ Cluj, cl în cauza, în vârsta de 23 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, a fost implicat într-un…

- Aproximativ 200 de zboruri au fost anulate si doua terminale au fost evacuate sambata pe aeroportul din Munchen, al doilea ca marime in Germania, dupa ce o persoana neidentificata a intrat intr-o zona securizata, a anuntat politia si aeroportul, potrivit France Presse. Persoana- o femeie- a intrat dimineata…

- Politia a publicat primele imagini cu soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala, acesta avand antecedente penale, fiind condamnat in trecut pentru talharie si furt calificat, informeaza...