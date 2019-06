Stiri pe aceeasi tema

- Iranul continua sa respecte prevederile Acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, desi stocurile de uraniu îmbogatit si de apa grea sunt în crestere, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de Associated Press conform Mediafax.Iranul…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press, potrivit Mediafax. Oficialii…

- "Vrem sa avem protectie in Orientul Mijlociu. Intentionam sa trimitem un numar relativ mic de trupe, in principal cu rol de protectie", a declarat Donald Trump de la Casa Alba, inainte de inceperea unei vizite in Japonia. "Niste oameni foarte talentati se deplaseaza chiar acum spre Orientul Mijlociu.…

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- Ayatollahul Ali Khamenei, care se exprima in cadrul unui discurs in fata unor responsabili ai regimului, a estimat de asemenea ca proba de forta intre Teheran si Washington este mai mult un mod de a testa hotararea fiecaruia decat o confruntare militara. 'Nici noi nici ei nu cautam razboiul, ei stiu…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a amenintat anterior cu reluarea operatiunilor de imbogatire puternica a uraniului daca puterile mondiale nu-si vor respecta promisiunile conform acordului, care limiteaza programul nuclear iranian in schimbul ridicarii unei parti a sanctiunilor internationale.…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro va vizita Casa Alba pe 19 martie și se așteapta sa discute inclusiv despre situația din Venezuela, cu președintele american Donald Trump, a aratat Casa Alba într-o declarație citata de Reuters.Bolsonaro este un fost capitan al armatei braziliene, care…