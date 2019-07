Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a recunoscut duminica "progresele semnificative" ale Mexicului in combaterea imigratiei ilegale la frontiera cu SUA, a anuntat ministerul de externe mexican intr-un comunicat de presa, transmite AFP potrivit Agerpres. Mike Pompeo s-a intalnit duminica,…

- Statele Unite doresc ca "oamenii sa ramana in tarile lor", a declarat duminica in San Salvador seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in incheierea unui turneu care a mai cuprins vizite in Argentina, Ecuador si Mexic, informeaza AFP. Cooperarea dintre SUA si El Salvador se va consolida…

- Tatal sau a caștigat Cupa Mondiala in 1986 cu ”Mana lui Dumnezeu” a lui Maradona, iar fiul cauta gloria la Wimbledon. ”Clanul” Burruchaga ii sfideaza din nou pe englezi, la 33 de ani de la controversatul ”sfert” de finala de la turneul final din Mexic. Seniorul Jorge a fost pe teren alaturi de Maradona…

- Joi, 4 iulie, membrii Ansamblului Folcloric „Plai de Dor”, coordonat de maestrul coregraf Catalin Oancea, au plecat sa reprezinte orașul Mioveni și Romania la „Festivalul Internațional de Cultura”. Festivalul se va desfașura in perioada 05 – 16 iulie 2019, in orașul Chambery – Franța. La acest festival…

- Corpurile unui salvadorian si fiicei sale - care s-au inecat incercand sa traverseze Rio Grande, la frontiera dintre Mexic si Statele Unite - au fost repatriate in El Salvador, unde urmau sa fie inmormantate, relateaza news.ro.Fotografia tatalui, Oscar Alberto Martinez, in varsta de 25 de…

- Un imigrant salvadorian si fiica sa in varsta de aproximativ doi ani s-au inecat incercand sa traverseze Rio Bravo („Rio Grande” in varianta americana) cu scopul de a trece in mod clandestin in Statele Unite din Mexic. Mass-media internaționala il acuza pe Donald trump pentru demersurile susținute…