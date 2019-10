Accident pe Bulevard, la London House. O femeie a fost lovita de masina, pe trecerea pentru pietoni

Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 13:30 pe Bulevardul Castanilor, in dreptul restaurantului London House. Se pare ca o femeie in varsta de 70 de ani a fost lovita de masina in timp ce se… [citeste mai departe]