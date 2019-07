Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana ”Scoala Altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” constituie in fiecare an un bun prilej pentru politisti, jandarmi si pompieri de a se afla in mijlocul prichindeilor de la Gradinita Raza de Soare Nr.8 din Targoviste. Siguranta in trafic a micilor pietoni Siguranta in trafic a micilor…

- In doar trei zile, fanii festivalului vor intra in lumea fantastica NEVERSEA și vor scrie inca o pagina din legenda. Plaja, unde pentru 4 zile și 4 nopți timpul iși pierde din puteri, se va transforma intr-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de…

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si refuzul prelevarii de mostre biologice, dupa ce o patrula rutiera l-a oprit pentru un control de rutina, constatand ca emana halena alcoolica.

- Guvernul filipinez va acoperi costurile de transport, care nu au fost inca stabilite, a indicat purtatorul de cuvant al presedintelui, Salvador Panelo. 'Presedintele (Rodrigo) Duterte este suparat din cauza intarzierii exagerate a Canadei in a-si transporta inapoi containerele cu gunoi', le-a declarat…

- Gianina Corondan, probleme cu legea? Prezentatoarea a avut de-a face cu oamenii legii si chiar ea a fost cea care a povestit ce i s-a intamplat. In acest weekend, Gianina Corondan a fost oprita de Politie.

- Trei soferi, cu varsta intre 27 si 29 de ani, sunt cercetati penal pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce au fost surprinsi bauti la volan de catre oamenii legii.

- Multe imagini infatiseaza oamenii fugind ingroziti pe strazi sau chiar zgarie-norii din Manila clatinandu-se amenintator. Una dintre imagini este insa de-a dreptul teribila. Piscina aflata pe acoperisul unui zgarie-norii se revarsa pur si simplu in strada, de la peste 100 de metri inaltime,…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un martor aflat in capitala statului, Manila, a relatat...