- Peste 48.000 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de peste 554.000 de lei, au fost confiscate de politistii de frontiera satmareni in urma a doua actiuni desfasurate, la acest sfarsit de saptamana, la frontiera cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei de…

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul Dorohoi, a fost retinut de politistii din Botosani, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce transporta cu o autoutilitara aproximativ 10.000 de pachete de tigari de contrabanda, a declarat duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 17.350 pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de aproximativ 203.000 lei a fost ridicata…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat dintr-un autoturism oprit in trafic, dar si la frontiera verde, cantitatea totala de aproximativ 8.500 de pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 100.000 lei. Un maramuresean…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice desfasurate in zona de competenta in ultima saptamana, peste 174.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 2.026.000 lei. In ultimele cazuri din data de…

- O femeie din Targu Frumos care vindea tigari de contrabanda in piata din oras s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prinsa de catre politisti. Ea a ramas fara tigarete. „La data de 24 februarie, politistii au depistat pe raza orasului Targu Frumos o femeie in varsta de 55 de ani, in timp ce oferea…

- Polițiștii timișoreni au depistat in trafic, un barbat, de 18 ani, ce avea asupra sa 10.000 de țigarete de contrabanda. Intreaga cantitate de țigarete a fost confiscata de polițiști. ”La data de 22 februarie a.c., polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pentru control, pe strada Grigore Alexandrescu…

- Politistii din cadrul Biroului Poliției de Proximitate de la Poliția Municipiului Buzau și elevi aflați in practica au depistat in zona centrala a municipiului un buzoian de 69 de ani care oferea spre vanzare țigari de diferite marci.Din primele verificari efectuate de politisti a rezultat ca buzoianul…