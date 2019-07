Baimarean retinut pentru talharie

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au identificat si retinut un baimarean banuit de comiterea unei talharii. Cei in cauza a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Maramures. In fapt, marti, 16 iulie, un barbat domiciliat in comuna Satulung a reclamat faptul ca luni seara, in… [citeste mai departe]