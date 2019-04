Stiri pe aceeasi tema

- Edilul sef al Timisoarei e suparat foc pe poluatorii industriali din Timisoara. Problema e ca nu stie pe cine trebuie sa fie suparat, cu toate ca a umblat prin oras in cautarea sursei mirosului urat, dar nu o gaseste. The post Nicolae Robu si soferul Vasile nu reusesc sa gaseasca poluatorii rau intentionati…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a declarat, vineri, ca PNL a contestat decizia BEJ la Biroul Electoral Central, iar membrii acestuia au considerat ca panourile electorale amplasate in apropierea unor intersecții din Timișoara respecta legea. „La Biroul Electoral Județean s-a…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Timisoara. Totul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri. Un tanar care conducea fara permis a refuzat sa opreasca la semnalul politistilui, fugind zeci de kilometri cu Politia pe urme. Politistii au tras zeci de focuri de arma pana sa il poata opri pe fugar,…

- Nicolae Robu spune ca oamenii ar trebui sa mai ridice din gunoaiele de pe strada, așa cum a facut-o și el, in cadrul deschiderii Targului de Paști, cand a ridicat o hartie de pe jos, pe care a aruncat-o apoi la coșul de gunoi. „Vreau sa vorbesc despre civismul nostru. Am putea pe strada sa…

- Consilierul local Adrian Orza si primarul Timisoarei, Nicolae Robu, au purtat in cadrul ultimei sedinte de plen a CLT o serie de discutii „fine” legate de Alianta Vestului. Organizatia a primit, prin hotarare de consiliu local, un sediu la Timisoara, in Primaria Veche, iar Orza a cerut o serie de lamuriri…

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș și mai multe licee din Timișoara au ramas fara Internet in timpul desfașurarii simularii naționale la Bacalaureat. Inca de luni seara, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a inceput o operațiune de taiere a cablurilor din zona centrala a orașului, in condițiile in care…

- Dupa ce s-a lovit de opozitia grupului PSD din Consiliul Local, in ceea ce priveste rascumpararea parcarilor cu plata, seful administrativului resitean preciza, recent, ca a gasit solutia pentru a le obtine fara bani, preluand prin donatie jumatate din actiunile afacerii. „Nu va ascund ca…