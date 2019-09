Mihai Șora, mesaj îngrijorător: "Nimic mai descurajant decât o lume în care strâmbătatea devine normă" "Buna dimineața, copii! Trafic de influența? Deturnare de fonduri? Tainuirea bunurilor? Luare de mita? Fals și uz de fals? Foloase necuvenite? Pensii speciale? Exista atatea forme ale necinstei, atatea variațiuni ale corupției in exercitarea funcției publice, incat ele par sa-i fie constitutive, ca și cand ar face parte din chiar fișa postului. Nimic mai descurajant decat o lume in care strambatatea devine norma, in care pandemia hoției dizolva orice tentativa de indreptare", a scris Mihai Șora pe pagina personala de Facebook. Charles de Gaulle de "Cata vreme a fost președinte,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Șora a transmis un mesaj dur actualei clase politice care accepta sa ia din buzunarul cetațenilor pentru nevoile proprii. Filosoful român l-a dat exemplu pe Generalul Charles de Gaulle, cel care în perioada în care s-a aflat la putere în Franța și-a platit din bani proprii…

- Povești de succes cu aroma orientala. Sportivul roman care a ajuns sa antreneze polițiștii din Emiratele Arabe. Romanii plecați in strainatate au demonstrat mereu ca sunt demni de a fi numiți adevarați ambasadori ai țarii pe care au lasat-o in urma pentru un viitor mai bun. Fie ca sunt medici, avocați,…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cel mai greu era sa uit de mine. Imaginatia cerea acest lucru pentru ca ii era frica de el. Incercam sa ma depasesc din neliniste, pentru a-mi dovedi ca totul inca mai era posibil si nu ma puteam intinde alaturi de Laura fara a ma simti si fara a incepe imediat sa-mi solicit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…

- Jandarmii francezi l-au arestat pe autorul unui atac violent si au salvat-o pe victima acestuia dupa ce Facebook i-a alertat cand atacul era transmis live, au anuntat miercuri autoritatile, citate de DPA.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizând ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron."Franta tocmai le-a introdus…

- Programul de construcție a submarinelor de atac, al carui prim exemplar a fost lansat oficial vineri la Cherbourg de catre președintele Emmanuel Macron, va costa 9 miliarde de euro. Este prețul platit pentru menținerea Franței in clubul restrans al marilor puteri nucleare și navale. Submarinul de atac…

- Reteaua sociala Facebook a anuntat recent ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale,…