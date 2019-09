Mihai Fifor, selfie în piscină. Reacţia ministrului de Interne Mihai Fifor a vorbit, inainte de ședința PSD, din Kiseleff, despre pozele din piscina cu adjunctul Poliției Arad. Eram in piscina la Arad, sunt oameni cu care sunt prieteni de ani de zile, nu eram ministru, nu eram membru al Guvernului, nu vad ce e in neregula sa ai prieteni și sa mergi la o piscina.” a spus Mihai Fifor, care i-a intrebat pe jurnaliști ce vad in neregula. ”Nu s-a pus niciodata aceasta problema” a raspuns el, intrebat daca il cunoaște atat de bine pe adjunctul Poliției Arad, nu ar merita acesta o promovare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

