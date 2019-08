"Fiecare proiect al unui om politic, fie ca e președinte de țara, prim-ministru, deputat sau primar trebuie sa porneasca de la așteptarile romanilor.

Iar realitatea se vede de fiecare data aici, in mijlocul oamenilor, in comunitațile lor.

Am intalnit oameni minunați la Argeș astazi. Am vorbit despre Romania pe care și-o doresc și pentru care ne vor veni alaturi in batalia electorala care urmeaza. Oamenii vor un președinte de-al lor, un om care ii ințelege și care a aratat ca poate sa ii sprijine și sa ii asculte.

Alaturi de doamna prim-ministru, continuam sa stam alaturi…