Mihai Fifor: DE CE să reprezinte Kovesi această ţară? „Ori se discuta de penali si nu mai vrem penali in functii publice, eu asa auzisem... Unii sunt mai penali ca alții și iertați-mi barbarismul, dar așa pare sa fie. Acum ințeleg ca unii care au aplicat legea, ce sa vezi, cu mare rigoare, dar care sunt anchetați in momentul de fața in calitate de suspect pentru luare de mita, trafic de influenta, chemați și anchetati. Aceștia nu sunt penali cum erau catalogați penali de-ai mei care aveau dreptul la o judecata normala, corecta. Eu ma intreb ce ar fi fost daca oricare din colegii mei ar fi fost in aceeași situație. Ori se aplica masura pentru toata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

