- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Seful Politie romane ar putea fi schimbat din functie. Ministrul Carmen Dan a solicitat eliberarea din functie a sefului Politiei, chestorul principal Bogdan Despescu. El ar putea fi inlocuit cu chestorul Catalin Ionita, actualul sef de la DGA. The post Ministrul de Interne vrea schimbarea sefului…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters.&n...

- Ministrul libanez de Interne, Nohad Machnouk, a aprobat vineri o noua lege ce reglementeaza alegerile legislative, care vor avea loc pe 6 mai 2018, dupa ce au fost indelung amanate, relateaza Reuters.Dupa alegerile din 2009, Parlamentul si-a extins in trei randuri mandatul, a carui durata…

- Patru adolescenti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti grav dupa ce un autobuz scolar si un tren s-au ciocnit, joi, in apropierea orasului Perpignan, in sud-vestul Frantei, a anuntat Ministerul de Interne francez, transmite Reuters.

- Tanara care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori incercand sa o arunce in fata trenului, a asteptat doua ore pentru a putea depune plangere la Politie, a marturisit tatal ei. Ministrul de Interne,…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Carmen Dan, ministrul afacerilor interne a facut o vizita surpriza la spitalul in care este internat Dan Ciprian Sfichi, polițistul lovit cu sabia de un interlop. Alaturi de o fotografie sugestiva postata pe contul de Facebook , oficialul MAI a scris: „E mai bine! Doamne ajuta!”.

- Un tanar de 25 de ani a fost impuscat de catre un politist in timpul unui conflict izbucnit in Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud. Barbatul a murit la spital in noaptea de vineri spre sambata, potrivit News.ro . Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, tanarul era…

- Vicepremierul Mateusz Morawiecki, ministru de finante, o va inlocui pe Beata Szydlo, care a demisionat, in fruntea guvernului conservator nationalist din Polonia, a anuntat joi partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la putere, transmite AFP.

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a declarat marți ca un raport guvernamental a ajuns la concluzia ca este ''posibil de imaginat'' ca serviciile de securitate ar fi putut impiedica atacul terorist comis in luna mai la Manchester și soldat cu 22 de morți și sute de raniți, relateaza Reuters.…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a chemat miercuri politia la locuinta sa, dupa ce a descoperit un dispozitiv de inregistrare. Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, spune ca dispozitivul gasit la domiciliul demnitarului este unul „destul de comun, care nu este utilizat de serviciile de informatii…

- ”Iei un om de la o scoala din Videle si il pui ministru... Ministrul de Interne in orice tara din Europa are o locuinta pazita chiar de politistii care ii sunt subordonati. Povestea ca te duci in oras, ca ti-a spus Dragnea sa nu iei politisti cu tine ca te spioneaza e... eu in ultimii sapte ani nu…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro oraselor tarii pentru a reduce poluarea generata de masinile echipate cu motoare diesel, a anuntat marti cancelarul Angela Merkel. Banii vor fi investiti in gasirea unor solutii pentru reducerea poluarii generate de emisiile vehiculelor,…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele...

- Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, s-a declarat extrem de "șocat" de planurile Nestle de a concedia pana la 450 de angajați de la Centrul de cercetare a sanatații pielii Galderma din sudul Franței, deoarece unitatea a beneficiat de reduceri de impozite pentru cercetare, transmite…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Prezenta unor barbati inarmati pe strazile capitalei regiunii separatiste Lugansk este o tentativa de ”lovitura de stat” a unui sef al politiei locale destituit din functie, a declarat miercuri ”presedintele” ”republicii populare Lugansk” (LNR) Igor Plotnitki, relateaza Reuters.Plotnitki l-a…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite în Irak într-un atac sinucigas cu masina-capcana în apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP. …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a informat, luni, ca se pregateste modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe…

- "Eu sustin in continuare si chiar imi doresc ca si colegii mei parlamentari sa fie alaturi de noi in acest demers, trebuie sa abrogam acel text de lege care permitea iesirea din sistem la varste de 44 de ani sau la varste de pana in 49 de ani. Acest text de lege care este in corelare cu prevederile…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a cerut vineri Bruxellesului sa treaca la etapa a doua a negocierilor privind Brexitul pentru a rezolva problema frontierei irlandeze, relateaza AFP și Reuters. "Problemele legate de frontiera Irlandei de Nord și de funcționarea…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca inca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza inlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters. 'Nu putem spune cum va evolua situația din Zimbabwe în zilele urmatoare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care anunta ca nu îsi cere scuze pentru greseala gramaticala facuta, dupa ce ieri a pronuntat "pronume" în loc de "prenume".

- Ministru de interne britanic Amber Rudd cere rețelelor de socializare sa creeze sisteme automate care identifica și blocheaza mesajele militante ce indeamna la violența inainte ca acestea sa fie postate online, relateaza Reuters. Într-o discuție organizata joi de think-tank-ul…

- Un procuror turc a emis ordine de detentie in cazul a 53 de sergenti activi pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si acuzat de catre Ankara ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016, au indicat media de stat marti, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. …

- Premierul britanic Theresa May l-a numit joi pe Gavin Williamson in funcția de ministru al Apararii, informeaza Reuters. 'Regina a avut placerea sa aprobe numirea onorabilului Gavin Williamson in funcția de secretar de stat al apararii', a anunțat purtatorul de cuvant al Theresei May.Williamson…

- Starea de urgenta, instaurata dupa atentatele de 13 noiembrie 2015, ia sfarsit miercuri in Franta, dupa doi ani de dezbateri puternice pe tema eficientei acestui regim de exceptie, acuzat ca aduce atingere drepturilor fundamentale, relateaaza Reuters, conform news.ro.Acest dispozitiv - creat…

- Sotia ucraineanca a unui cecen acuzat de Rusia ca a complotat pentru uciderea presedintelui Vladimir Putin a fost impuscata mortal, luni, in afara Kievului, intr-un atac in care a fost ranit si sotul sau, au precizat oficiali din ministerul ucrainean de Interne, citati de Reuters. Amina Okuieva si…

- NATO a acuzat, Rusia ca ar fi indus în eroare membrii Alianței cu privire la adevaratul scop al exercițiului militar Zapad care a avut loc, luna trecuta, în Belarus. Pe de alta parte, Moscova susține ca nu a vrut decât sa „potoleasca” propaganda anti-rusa.…

- Fostul presedinte al tarii Vladimir Voronin se arata indignat de felul cum a fost numit in functie ministrul Apararii, Eugen Sturza. Liderul PCRM considera ca Curtea Constitutionala a incalcat Constitutia cand a interpretat-o in asa fel ca ministrul sa poata fi numit in functie de catre seful Legislativului,…

- Dupa incendiile din ultimele zile, ''consider ca nu am condițiile personale și politice pentru a continua in aceasta funcție'', a explicat Constanca Urbano de Sousa intr-o scrisoare in care și-a anunțat demisia.Premierul portughez Antonio Costa, care conduce un guvern socialist minoritar…

- Ministrul de interne portughez Constanca Urbano de Sousa a demisionat miercuri pe fondul criticilor tot mai dure la adresa guvernului de la Lisabona cu privire la reacția acestuia la incendiile din Portugalia, soldate cu peste 100 de morți in ultimele patru luni, transmit Reuters și AFP. …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat, luni, ca nu intenționeaza sa modifice Legea pensiilor militare, ci doar articolul care permite pensionarile pâna la vârsta de 47 de ani.

- Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat pe colegii sau conservatori (CDU/CSU) cu propunerea sa privind instituirea de catre Germania a unor sarbatori publice musulmane, relateaza sambata agenția Reuters. În Germania traiesc circa patru milioane de musulmani,…

