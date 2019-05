Migranţi din Irak şi Siria, descoperiţi când încercau să iasă dintr-o camionetă Camioneta era condusa de un barbat din Letonia, in varsta de 34 de ani, iar migrantii erau ascunsi intr-un loc special amenajat in partea din fata a compartimentului de marfa. Este vorba de sapte barbati, doua femei si trei copii.



"Persoanele in cauza au fost conduse la sediul institutiei pentru cercetari, unde, in urma verificarilor preliminare, s-a stabilit ca grupul era format din zece cetateni din Irak si doi cetateni din Siria, adultii avand varste cuprinse intre 23 si 37 de ani, iar minorii intre 9 luni si 16 ani", precizeaza un comunicat de presa remis, marti, de Politia de Frontiera.

Sursa articol si foto: rtv.net

