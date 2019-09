Stiri pe aceeasi tema

- Lazar a fost unul dintre cei mai vechi componenți ai echipei CSM CSU Oradea, cu care a devenit campion național in edițiile 2018 și 2019. A jucat pentru echipa oradeana in perioadele 2005-2013 și 2017-2019, intre timp fiind legitimat la Jaszbereny (Ungaria), fosta BC Mureș Targu Mureș și BCMU FC…

Partida dintre Copil și Carreno-Busta a durat doar 58 de minute, iar spaniolul a controlat meciul de la un capat la altul. In turul doi al calificarilor, Pablo Carreno Busta va evolua impotriva lui Jeffrey John Wolf (nr. 283 ATP).

In 24 august aradencele joaca in Ungaria, la Oroshaza si apoi pe sfarsit de august, intr-un turneu la Plopeni. Noua ediție de campionat a Diviziei A debuteaza pe 7 septembrie.

- MONEASA. Mare festival, mare, in acest weekend, in judetul Arad, unde zeci de tigai au fost incinse pentru clatite care de care mai gustoase. Cea de-a 19 a editie a festivalului „Parada clatitelor” a atras mii de turiști din vestul țarii și chiar din Ungaria, care au venit in stațiunea Moneasa pentru…

- Romania a suferit un eșec usturator in fața Estoniei, scor 51-81 (4-26, 9-22, 18-18, 20-15). De remarcat faptul ca in primul sfert, tricolorii nu au putut sa inscrie decat patru puncte, iar scorul a fost la un moment dat, in sfertul secund, de 4-35! Echipa noastra și-a revenit abia dupa pauza…

- CSC Sanmartin se va duela miercuri, 31 iulie, pe teren propriu cu Unirea Tasnad, grupare satmareana care a activat in Liga a III-a, Seria 5, unde a ocupat locul 13, retrogradabil. Partida este programata de la ora 17:30 si are caracter eliminatoriu. In prima faza nationala a…

- Pe secțiunea de drum inchisa se vor afla polițiști maghiari, care vor dirija traficul rutier. „Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat despre faptul ca in intervalul 13.07.2019, ora 06.00-14.07.2019, ora 20.00 a.c., (ora Ungariei), o porțiune a drumului național nr. 4 care…

- Bogdan Ibanișteanu a obținut 4 locuri I in probele de: 50 spate, 100 mixt, 200 mixt și 400 mixt și 3 locuri II la 50 bras,100 bras și 200 bras. De asemenea s-a situat al treilea in clasamentul OPEN la proba de 200 mixt. Bogdan Ibanișteanu considera competiția de la Kosice ca fiind una extrem…