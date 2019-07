Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Bulgaria, duminica dupa-amiaza, in urma unui groaznic accident pe drumul Razgrad – Ruse, langa satul Oseneț. Doi romani au murit, iar alti doi sunt raniti, intre care si un copil de 8 ani aflat in coma. Nenorocirea s-a produs ieri, in jurul orei 16.00. Masina in care se aflau cei patru romani…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza in comuna aradeana Livada. Un tanar de 29 de ani, angajat al firmei de salubritate, se deplasa pe scara din spate a vehiculului. Acesta s-a dezechilibrat și a cazut, iar mașina de gunoi a trecut peste el. „La data de 24 iunie a.c., in jurul orelor…

- Tragedie in localitatea Spatarei din județul Teleorman. O placa de beton a cazut peste un barbat in varsta de 40 de ani. Acesta n-a avut nici o sansa fiind scos de echipele de intervenție in stop cardiorespirator. O placa de beton a cazut peste o persoana in localitatea Spatarei. Mai multe echipaje…

- Vantul din noaptea de duminica se pare ca a provocat și pagube. Un copac a fost doborat, duminica noaptea, de vantul destul de puternic ... The post FOTO / ȘTIREA TA: Copac cazut peste o mașina pe strada Arieșului din Alba Iulia, din cauza vantului appeared first on Ziarul Unirea .

- Un cuplu care traversa Defileul Jiului cu o mașina a trecut printr-o spaima teribila. O stanca s-a desprins și a cazut fix peste mașina lor. Oamenii au ajuns la spitalul de Urgenta din Targu Jiu iar medicii au stabilit ca femeia are un traumatism la mana. Soferul s-a ales doar cu cateva leziuni usoare,…

- Femeie ranita, dupa ce o bucata de stanca s-a desprins si a cazut peste o masina, pe Defileul Jiului Potrivit politistilor, doua persoane, respectiv soferul autoturismului si sotia sa, pasagera din masina, au declarat ca o piatra de aproximativ 20 de centimetri a cazut pe autovehicul, miercuri, spargand…

- Manechinul Tales Soares a murit dupa ce a cazut pe podium, la una dintre prezentarile programate sambata la Saptamana modei de la Sao Paulo The post TRAGEDIE la Saptamana modei de la Sao Paulo: Un manechin a murit dupa ce a cazut pe podium | VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- O tanara din America, in varsta de 20 de ani, a murit dupa ce a cazut de pe o stanca. Andrea Norton a sfarșit tragic. Tanara din SUA a cazut de pe o stanca, de la 30 de metri inalțime,in timp ce incerca sa-și faca un selfie. Teribilul accident a avut loc in timpul unei excursii cu colegii de la facultate…