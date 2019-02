Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite in urma accidentului produs vineri dimineata pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, intre un microbuz de transport...

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce un microbuz si o autoutilitara s-au ciocnit pe DN 2E, in judetul Suceava. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, vineri dimineata, ca un accident…

- Tragedia s-a pe produs DN2E, in apropiere de localitatea Sasca Noua, comuna Cornul Luncii. Un microbuz plin cu oameni s-a ciocnit violent cu o autoutilitara. Mai multe echipaje de ambulanta au ajuns la fata locului, iar circulatia este inchisa.

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, vineri dimineata, pe DN 2E, in Sasca Noua, judetul Suceava, dupa ce un microbuz si o autoutilitara s-au ciocnit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz (8 pasageri) si o autoutilitara.“La fața locului intervine modulul SMURD de la Detașamentul Falticeni…

- Sapte persoane au fost ranite joi, in urma unui accident in care a fost implicat un microbuz, produs pe DN1, in zona localitatii sibiene Vestem, potrivit Politiei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Salcioara, in comuna Banca din judetul Vaslui.In accident este implicat un microbuz cu 18 persoane.Potrivit ISU Vaslui, s a declansat Planul rosu in data de 28.12.2018, ora 11. ...

- Un eveniment rutier a avut loc in localitatea Frumoasa, judetul Suceava. Un microbuz in care se aflau 21 de persoane, inclusiv soferul, a franat brusc.La fata locului, se afla 9 persoane, cu traumatisme minore si au fost transportate la UPU Suceava.Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…