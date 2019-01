Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc pe DN1, la Banesti, pe sensul catre Campina. 21 de persoane au fost implicate in accident. 6 persoane au fost transportate la spital, printre care si un copil de 8 ani. Un microbuz plin cu oameni, care facea cursa Ploiesti - Campina, a lovit din spate o camioneta. Echipajele…

- Microbuzul care circula pe ruta Floresti - Campina, pe sensul de mers spre Ploiesti, nu ar fi pastrat distanta regulamentara fata de o autoutilitara care circula in fata sa. In autovehiculele implicate in accident s-ar fi aflat 21 de persoane, au mai mentionat reprezentantii ISU Prahova.

- Patru persoane, intre care 3 copii, au fost ranite joi, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe DN 1, in localitatea Buda din județul Prahova. In zona accidentului se circula pe o singura banda, traficul fiind intens.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR informeaza ca pe DN 1, in apropiere de statiunea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care doua autoturisme au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens. A rezultat ranirea unei persoane, asupra careia se acorda…

- Un accident rutier soldat cu decesul unei femei si ranirea a trei persoane, intre care un bebelus de trei luni, s-a produs, duminica, la intrarea in localitatea Fulga dinspre Mizil, pe drumul judetean DJ 100C, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de dispeceratul ISU Prahova.Conform sursei…

- Suspectul in cazul alarmelor cu bombe de la Spitalul Judetean si un supermarket din Ploiesti de marti seara, si-ar fi recunoscut fapta in fata anchetatorilor. Tanarul de 34 de ani ar fi vrut sa se razbune in acest fel pe fosta sa iubita, angajata a complexului comercial. …

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a organizat vineri, 19,10.2018 - Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Actiunea s-a desfasurat simultan la Ploiesti si Campina, ocazie cu care au participat un numar de 90 agenti economici respectiv : Ploiesti - 65 agenti economici, Campina…

- Trei persoane au fost grav ranite, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate cinci mașini, produs in localitatea Loloiasca din județul Prahova. Traficul rutier pe DN1B Ploiesti - Mizil este blocat, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…