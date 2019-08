MFP: Standard & Poor's a reconfirmat ratingul de ţară al României la BBB- şi perspectiva stabilă "Iata ca atunci cand se fac evaluari pe marginea economiei, nu politica partizana si panicata, dimensiunea pozitiva a economiei se arata clar si fara niciun fel de dubiu sau rezerva. Analizele si prognozele MFP sunt confirmate de S&P, iar acest lucru trebuie sa dea incredere tuturor investitorilor si actorilor economici din societate si in planul nostru economic pentru Romania. Totodata, ma astept ca de acum inainte toti cei care simt un imbold personal de a face declaratii mincinoase si iresponsabile, de natura sa saboteze economia nationala, sa se abtina, avand in vedere ca evaluarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

