Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a afirmat ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a trecut o linie atunci cand a considerat ca-si poate bate joc de cariera si profesia unui...

- Madalina Mezei a iesit de la DNA dupa patru ore de audieri. "„Am dat toate detaliile (...) As vrea sa discut despre valorile mele personale. Eu cred in familie, in cariera si in TAROM. TAROM-ul este a doua mea familie. Domnul Cuc a trecut o linie cand a considerat ca isi poate bate joc de cariera si…

- Madalina Mezei, fost director TAROM, a declarat, luni, dupa patru ore de audieri la DNA, in cazul in care l-a acuzat pe Razvan Cuc ca i-a cerut sa tina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura, ca ministrul „a trecut o linie, considerand ca iși poate bate joc” de cariera sa.Madalina Mezei,…

- Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a declarat ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, dupa ce l-a acuzat pe ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc, de...

- Fostul director general al TAROM, Madalina Mezei, l-a acuzat pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ca nu are nicio competenta in aviație, precizand ca "singura lui legatura cu aeronavele era atunci cand le numara pe cer, la Giurgiu"."A incercat sa ma jigneasca și sa desconsidere o cariera…

- Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a declarat vineri pentru AGERPRES ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, dupa ce aceasta l-a acuzat pe ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc, ca in ziua motiunii de cenzura i-a cerut sa retina aeronave la sol. Madalina…

- Madalina Mezei, revocata recent din functia de director general la TAROM, ar fi trebuit sa faca restructurarea companiei nu sa incerce sa faca anumite jocuri in favoarea unor grupuri din companie, arata ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc. "Nu inteleg supararea unor directori…

- Inca o mostra incredibila de ce a insemnat Romania sub PSD. Fosta sefa a TAROM, Madalina Mezei, a confirmat joi zvonurile privind motivul pentru care a fost demisa de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Mezei spune ca a refuzat un ordin al lui Cuc de a tine la sol toate avioanele in ziua motiunii…