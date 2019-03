Metrorex face primii pasi pentru montarea panourilor de siguranta Metrorex a facut demersuri pentru stabilirea obiectivului de investitii referitor la montarea panourilor de siguranta. Acestea vor fi montate pentru a proteja calatorii atunci cand, la orele de varf, peroanele unor statii sunt foarte aglomerate.



"Pentru inceput, va fi demarata o licitatie pentru studiul de prefezabilitate si fezabilitate, urmand ca mai apoi, dupa definitivarea si avizarea/aprobarea documentatiilor tehnico-economice, sa se demareze procedura de achizitie a lucrarilor de executie a noului sistem de siguranta", sustine compania, intr-un comunicat remis Business24.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a informatiilor aparute astazi, 1 Martie 2019, in mass media facem urmatoarele precizari: Circulația trenurilor de metrou cu calatori se desfașoara in condiții de siguranța. Societatea respecta reglementarile și normele in vigoare. Atat Metrorex, cat și instituțiile cu atribuții in controlul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia de la Metrorex legata de posibile defectiuni la materialul rulant si solicitarea unor calatori de instalare a panourilor de siguranta in statii, pentru securizarea peroanelor. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia…

- Siguranta in trafic ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru noi toti insa, din pacate, lipsa banilor sau a informarii fac ca, de cele mai multe ori, sa ajungem cu masina la service doar atunci cand intampinam o defectiune sau cand trebuie sa intocmim inspectia tehnica periodica. Cu toate…

- Orice persoana care isi doreste sa urmeze interventii estetice si apeleaza la un specialist are o serie de drepturi de care beneficiaza. Medicul estetician Iancu Morad explica ce pot face pacientii pentru a se asigura ca se lasa pe maini bune atunci cand isi propun sa apeleze la interventii…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca el si alti oficiali americani vor calatori saptamana viitoare la Beijing pentru discutii comerciale cu China, urmarind sa incheie un acord pentru a evita o crestere a tarifelor vamale pe marfurile chinezesti la 2 martie. Mnuchin a declarat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade s-a produs, vineri, in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American. Seismul a cauzat o stare de panica la cateva zile dupa ce un tsunami a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului. Autoritatile indoneziene sustin…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu mare dificultate spre Poiana Brasov, din cauza numarului mare de masini care urca in statiune, informeaza Biroul de presa al Primariei Brasov, care face apel la conducatorii auto sa-si parcheze masinile in parcarea multietajata din Poiana de Jos (Cabana Junilor).…

- Primaria Madridului a interzis miercuri, pentru prima data, circulatia vehiculelor care emit cele mai multe noxe, din cauza nivelului ridicat al poluarii, potrivit AFP. Mai exact, vehiculele pe benzina fabricate inaintea anului 2000 si cele diesel mai vechi de anul 2006, care reprezinta 17%…