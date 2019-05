Stiri pe aceeasi tema

- „Ultima lui fotografie...cu numai cateva minute inainte...„Am fost binecuvantata sa am un frate atat de bun, atat de vesel si de inimos! Nu cred sa fie, printre cei ce l-au cunoscut vreodata, oameni pe care sa nu-i fi bucurat si pe care sa nu-i fi facut sa zambeasca, vreodata, macar.De aceea…

- Putin inainte de miezul noptii Corina Martin a postat pe pagina de Facebook a fratelui sau, Liviu Emil Bucatica, mort miercuri dupa amiaza in tragicul accident de avion, din zona Nehoiu, judetul Buzau, o serie de intrebari.Sunt intrebari si framantari la care nu se stie daca va avea vreodata raspunsurile…

- Un mesaj cutremurator a fost transmis, joi dimineata, de Corina Martin, sora lui Liviu Bucatica, unul dintre cei doi barbati care si-au pierdut viata, miercuri, in accidentul aviatic de la Buzau.

- Corina Martin a postat un mesaj emotionant pe pagina ei de Facebook si a adaugat o fotografie pe care si a facut o Liviu Emil Bucatica, fratele ei, la doar putin timp inainte sa piara in tragicul accident aviatic din localitatea Nehoiu, judetul Buzau. Constanteanca indoliata i a urat drum bun printre…

- UPDATE, 16 mai 2019 – In urma cercetarii la fata locului, finalizate dupa miezul noptii, criminalistii au stabilit identitatea celor doi barbati care se aflau in avionul prabusit miercuri dupa-amiaza in zona Nehoiu. Pilotul aparatului de zbor era un barbat de 45 de ani din Cluj-Napoca, Mihai Covaciu,…

- Pagina de Facebook a fratelui Corinei Martin, de la Constanta, este plina de mesaje de condoleante.Prieteni, oameni care l au cunoscut sau nu, au postat, imediat dupa ce a fost anuntat accidentul aviatic din judetul Buzau, mesaje de condoleante:Iata, numai cateva, dintre acestea, fiind imposibil de…

- Corina Martin, fosta sefa a turismului romanesc a declarat, pentru Cuget Liber, ca inca asteapta o informare oficiala a autoritatilor, o confirmare a faptului ca fratele acesteia, Liviu Bucatica, s-ar fi aflat in avionul de mici dimensiuni ce s-a prabusit in aceasta dupa-amiaza intr-o padure din Nehoiu,…

- Surse din ancheta sustin ca una dintre victimele accidentului aviatic de la Nehoiu ar fi omul de afaceri Mihai Covaciu, care ar fi derulat afaceri in domeniul imobiliar in Cluj-Napoca. Potrivit informatiilor postate pe pagina sa de Facebook, barbatul se stabilise la Rasnov. Aceleasi surse sustin ca…