Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea tarii'.

'Ultimul semnal de alarma vine de la presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care spune ca Guvernul de la Bucuresti inca nu a inteles deplin ce inseamna prezidarea tarilor Uniunii Europene. In traducere libera, el acuza Executivul de incompetenta si analfabetism functional…