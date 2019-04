Stiri pe aceeasi tema

- Germania va continua sa fie alaturi de Ucraina in privinta integritatii teritoriale a acestei tari, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, transmite DPA. Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor…

- Herlind Kasner, mama cancelarului german Angela Merkel, a decedat la varsta de 90 de ani, a comunicat miercuri Guvernului de la Berlin, conform agentiei DPA si site-ului T-online.de, transmite Mediafax.Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, il va primi la Berlin, pe 12 aprilie, pe presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, cu cateva zile inainte de turul al doilea al scrutinului prezidential ucrainean, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Oreste il spulbera…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi la 12 aprilie la Berlin pe presedintele ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, care candideaza pentru un al doilea mandat la conducerea statului, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Ucraina pe care acesta spera sa le…

- Tarile Uniunii Europene trebuie sa coopereze in privinta armamentelor comune si a altor proiecte industriale multilaterale, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel in parlament, inaintea unui summit european la Bruxelles, relateaza DPA. Cancelarul a subliniat nevoia ca partenerii in astfel de…

- Sute de militanți naționaliști au lansat sambata un asalt asupra administrației prezidențiale din Kiev. Forțele de poliție au blocat atacul. Trei polițiști au fost grav raniți. Un numar record (90) de candidaturi s-au inregistrat pentru președinția țarii, comisia electorala selectand doar 44. Oricum,…

- Trimiterea unei misiuni ONU de menținere a pacii ar putea fi decisive in rezolvarea conflictului din Ucraina de Est, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, aflat in vizita la New York, relateaza site-ul publicației Washington Post, potrivit Mediafax.Poroșenko a acuzat Rusia ca…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut vineri Rusiei și Ucrainei sa de-escaladeze conflictul din estul Ucrainei și a declarat ca Franța și Germania sunt gata sa ajute prin monitorizarea traficului naval in apropierea coastei Crimeei, relateaza Reuters.