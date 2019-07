Merkel speră într-o viaţă sănătoasă după retragerea din politică In cadrul conferintei traditionale de presa de vara de la Berlin, ea a subliniat inca o data ca se simte bine si ca poate exercita functia de sef al guvernului, in pofida episoadelor de tremurat. 'Personal, si eu sunt foarte interesata de sanatatea mea', a asigurat cancelarul german. Ea a precizat ca in 2021, cand actualul guvern urmeaza sa-si incheie mandatul, se va retrage din politica. ''Dar atunci sper ca va fi o alta viata. Si as vrea sa fiu in continuare sanatoasa'', a adaugat ea. In ultimele saptamani, Merkel a trecut prin puternice stari de tremurat observate in unele aparitii publice. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

