Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la Digi 24, ca Romania si Bulgaria, cel mai probabil, vor intra in spatiul Schengen in acelasi timp. "Romania si Bulgaria suntem frati siamezi, daca imi permiteti (...) Am intrat impreuna in Uniunea Europeana, impreuna am primit Mecanismul de Cooperare si Verificare, impreuna ni s-a propus sa avem un proces de admitere in spatiul Schengen. Ganditi-va cum ar putea sa functioneze o frontiera care are intre 700 si 1000 de kilometri, Dunarea, in care Romania ar fi in afara Schengen si Bulgaria ar fi in Schengen. Sunt lucruri care din…