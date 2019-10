Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca ar fi mult mai bine pentru Romania ca Guvernul actual sa isi continue mandatul pana la capat si sa raspunda in fata alegatorilor la alegerile de an...

- Președintele Senatului Teodor Meleșcanu a afirmat, joi, ca Guvernul PSD nu are de ce sa aiba emoții in privința moțiunii de cenzura, deoarece „politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri”. El a adaugat ca pana la decizia instanței privind excluderea sa din ALDE va ramane membru afiliat PSD,…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de Parlament, in Romania urmeaza o perioada de instabilitate, iar „oamenii vor suferi”.

- 'Scena politica romana trece prin permutari foarte puternice, poate o situatie atipica si nemaiintalnita, cel putin de la Revolutie incoace. Trebuie sa ne obisnuim si cu aceste perioade. Eu am fost si sunt in continuare un puternic sustinator al iesirii de la guvernare si al faptului ca trebuie…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…

- „Noi, in mai, inainte de alegerile europarlamentare, am luat decizia ca nu vom susține mai departe Guvernul PSD-ALDE. De atunci nu s-a schimbat nimic. Am ajuns la concluzia ca, in continuare, ramane decizia din mai in vigoare. Nu susținem Guvernul, unul minoritar de data aceasta. Nu s-a schimbat…

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…