Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Teodor Meleacanu, exclus din ALDE dupa ce a obtinut functia la propunerea si cu sprijinul PSD desi ALDE a iesit de la guvernare, il acuza pe liderul partidului Calin Popescu Tariceanu ca vinde partidul ”pentru un postut”. El se intreaba unde e Tariceanu care a luptat impotriva…

- Scrisorile trimise de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, presedintelui si premierului, in care ii informeaza ca liberal-democratii care au acceptat nominalizari pentru functiile de ministri sunt...

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca Viorica Dancila incearca cu orice preț sa restructureze ALDE și totodata sa evite necesitatea venirii in Parlament. Liderul ALDE a precizat ca premierul nu va scapa de votul in Legislativ.„Și domnul Meleșcanu și doamna Grațiela Gavrilescu au votat pentru…

- "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD. Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului Romaniei propus si sustinut de PSD!…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales, marti, in plen, in cel de-al doilea tur de scrutin, presedintele Senatului cu 73 voturi "pentru", potrivit unor surse parlamentare. Calin Popescu Tariceanu susține ...

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți, la Parlament, deciziile pe care le-a luat partidul cu o majoritate „covarsitoare” de voturi:Propunerea ALDE pentru functia de presedinte al Senatului este Ion PopaMembrii ALDE care accepta functii publice in Parlament sau Guvern fara acceptul…

- Calin Popescu Tariceanu si-a anuntat, in plenul Senatului, demisia din functia de presedinte al Senatului. Senatorul PSD de Arges Serban Valeca preia atributile de presedinte al Senatului, avand in vedere ca in plenul de luni a fost votata doar vacantarea functiei.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la alegerile prezidentiale, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, nu ar fi vorbit in discursul de intrare in cursa electorala pentru un nou mandat despre bilantul ultimilor 5 ani pentru ca ar avea "zero realizari". "Am urmarit discursul…