Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Ștefan-Radu Oprea a primit astazi, 13 iunie, o delegație condusa de Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidi, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, temele principale ale discuțiilor fiind cooperarea bilaterala in domeniul economic și comercial. ”Dialogul a dus…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit azi, 12 iunie 2019, delegația condusa de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidi. Convorbirile au evidențiat dorința comuna de aprofundare a cooperarii intre cele doua state, atat pe palier politic,…

- In nota, Guvernul Romaniei este somat sa investigheze amanuntit cazul si sa respecte angajamentele internationale in aceasta privinta, a afirmat Magyar. Secretarul de stat a catalogat drept inacceptabil faptul ca Romania tolereaza asemenea atrocitati, care "in barbarismul lor" evoca cea mai dura provocare…

- Decizia NATO privind perspectiva Ucrainei de a se alatura in viitor Alianței ramane in vigoare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, la o conferința de presa comuna cu președintele Ucrainei Vladimir Zelenski. Raspunzand la intrebarea privind perspectivele apropierii…

- Secretarul general PSD, Codrin Stefanescu, a fost huiduit, dumunica, la iesirea din sectia de votare. El a declarat ca a votat pentru o Romanie normala, precizand ca spera ca romanii sa dea un semnal clar ca sunt alaturi de oameni si de romani care vor binele Romaniei, nu de "romani care sa inchine…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis presedintelui Klaus Iohannis un mesaj cu ocazia aniversarii a 15 de ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica. "Anul acesta marcam aniversarea...

- "Socialismul nu mai reprezinta raspunsul la nevoile europenilor. Romania este unul dintre cele mai bune exemple.In aceasta tara vedem fata adevarata a socialismului, vedem dezastrul pe care il provoaca acest pseudo-guvern, vedem care sunt atacurile la persoana si incercarile de a distruge institutii.…

- Secretarul general al Partidului Popular European (PPE), Antonio Lopez, a afirmat, sambata, la Bucuresti, ca Romania nu poate cadea in capcana socialismului, precizand ca tara noastra a facut fata turcilor, a daramat comunismul si a rezistat la fantasma nationalismului, scrie news.ro.“Socialismul…