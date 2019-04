Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, sarbatorite pe 8 aprilie, Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher si Agentia Nationala pentru Romi organizeaza trei zile de cultura roma. Evenimentul se desfasoara intre 5 si 7 aprilie, la Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti.

- Pe 3 aprilie, la 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, militarii din Calarasi vor organiza, incepand cu ora 10.00, pe platoul din fata Salii de Cultura ,,Barbu Stirbei” si in sala de sedinte a Consiliului Judetean Calarasi, mai multe activitati dedicate acestui eveniment.

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” organizeaza in aceste zile evenimentul „Icoana din sufletul meu” care cuprinde o serie de ateliere pentru copii și o expoziție in care vor fi prezentate publicului obiectele realizate in aceasta perioada. Clasele de specialitate ale Școlii de Arte și Meșteșuguri din…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a dat publicitații, vineri, o noua situație privind numarul cazurilor de rujeola la nivel național, din care reiese o noua creștere ingrijoratoare. Saptamana trecuta au fost raportate 111 imbolnaviri, fața de numai 66, in perioada…

- Maria-Eliza Avramescu, cunoscuta ca artist sub numele de Maryliss, s-a nascut pe 21 noiembrie 1989 in Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți in prezent fiind stabilita in Timișoara. A inceput sa cante de la o varsta foarte frageda și a absolvit Școala Populara de Arta din orașul natal, sectia canto…

- La data de 28 februarie, se aniverseaza Ziua Protectiei Civile din Romania, data la care Regele Carol al II-lea semna Inaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1930, publicat la 23 martie 1933 in Monitorul Oficial al Romaniei ca „Regulamentul Apararii Pasive contra atacurilor aeriene”, acest moment…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin, au identificatla ,data de 19 februarie, un tanar de 22 ani din municipiul Drobeta Turnul Severin, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, fapta comisa la ...

- Doi tineri din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, au fost reținuți pentru talharie calificata, fiind acuzați ca au furat geanta unei femei. Aceștia au fost prinși intr-un autoturism condus de un șofer care consumase marijuana.Potrivit unor surse judiciare, autoturismul condus de șoferul…