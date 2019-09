Stiri pe aceeasi tema

- Kevin Hart a fost grav ranit intr-un accident auto ce s-a produs duminica in Malibu Hills, California. Mașina actorului a fost distrusa. Potrivit TMZ , Hart a suferit rani grave la spate, dupa ce mașina in care se afla a ieșit de pe drum, s-a rotogolit pe un terasament și s-a izbit de un gard de lemn.…

- Simona Halep, 27 de ani, 4 WTA, debuteaza marți seara, in jurul orei 20.30, la US Open, impotriva americancei Nicole Gibbs, 26 de ani, 135 WTA, calificata pe tabloul principal din postura de ”lucky loser”. Campioana noastra aspira la cel de-al treilea trofeu de Mare Șlem, dupa cele cucerite la Roland…

- Nicolas Cage a dezvaluit ca el este cel care l-a convins pe Johnny Depp sa devina actor. Vedeta a dezvaluit ca il cunoaște de mult timp ce Depp, care iși dorea sa devina muzician. Cei doi se cunosc de zeci de ani, iar in anii 1980, Depp a inchiriat un apartament de la Cage. „Eram buni prieteni, ne intalneam…

- Un lac pitoresc din Galicia, Spania, a trimis mai mulți influenceri la spital. Se pare ca apa acestuia este toxica, insa acest lucru nu i-a indepartat pe influencerii dornici sa obțina cele mai frumoase fotografii. Lacul Monte Neme, inconjurat de stanci și plin cu o apa superba turcoaz, a devenit o…

- Kim Kardashian, care a devenit mama pentru a patra oara in luna mai a acestui an, a postat primele imagini cu cel mai nou membru al familiei, Psalm. Vedeta de televiziune este extrem de incantata de micul Pslam, care are doar 2 luni și a venit pe lume prin intermediul unei mame surogat. „Vreau sa spun…

- Actorul american si star al Disney Channel, Cameron Boyce, care a murit la sfarsitul saptamanii trecute in somn la varsta de 20 de ani, suferea de epilepsie, a confirmat miercuri familia sa, relateaza joi AFP. Cameron Boyce a murit in Los Angeles, California, "din cauza unei crize in urma unei patologii…