- Selectionerul echipei Romaniei, Mirel Radoi, va alinia echipa sa obisnuita in meciul cu Germania, care are loc joi, de la ora 19:00, in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna, potrivit agerpres.ro.Radoi foloseste…

- Elevii antrenați de Mirel Radoi vor disputa, joi seara, de la ora 19:00, o semifinala de foc cu Germania, dupa un parcurs extraordinar în grupe la Campionatul European din Italia și San Marino. Rezultatele lui Cristi Manea & Co., 4-1 cu Croația, 4-2 cu Anglia, 0-0 cu Franța, l-au inspirat…

- Capitanul naționalei de tineret a Romaniei, Ionuț Radu, și-a mobilizat, ca de obicei, colegii cu discurs impresionant și inaintea meciului cu Franța. “O sa ieșim din grupa asta cu 9 puncte! Nu poate sa ne stea nimeni in cale! Am plecat din nimic și ajungem in top, unde ne e locul!”, a decretat portarul…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Campionatul European de fotbal – U21 CONVOCATI… Vasluienii Alex Pascanu (fundas, Leicester City) si Andrei Ciobanu (mijlocas, Viitorul Constanta) merg la Campionatul European de fotbal sub 21 de ani din Italia si San Marino. In primul meci, pe 18 iunie, “tricolorii” vor intalni Croatia. Selectionerul…

- Selecționerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbaliști din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia și San Marino, anunța site-ul Federației Romane de Fotbal. Tricolorii fac parte dintr-o grupa cu Anglia, Franța…

- Selectionerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbalisti din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino.Tricolorii vor debuta la turneul final pe 18 iunie, impotriva Croatiei, si fac parte dintr o…