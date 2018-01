Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana condamna decizia Curtii Supreme din Venezuela privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 30 aprilie, situatie care "reprezinta o incalcare grava a principiului alegerilor echitabile", a declarat, vineri, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini.

- Fondul Monetar International estimeaza ca inflatia din Venezuela va ajunge la 13.000% anul acesta, in timp ce natiunea aflata in criza printeaza bani in continuare pentru a evita deficitele fiscale, iar increderea in moneda locala se evapora, potrivit Bloomberg. Aceasta estimare este de…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta, scrie agerpres.ro.Puterea…

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 s-a reunit marti intr-o sedinta in care a fost analizat raportul final pe aceasta tema. Potrivit documentului obtinut de STIRIPESURSE.RO, parlamentarii din comisie au decretat…

- Ministrul de interne Nestor Reverol si liderul Curtii Supreme a Venezuelei se afla pe lista oficialilor vizati de sanctiuni. Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea fata de incalcarea drepturilor omului in Venezuela, unde, anul trecut, protestele impotriva presedintelui Nicolas Maduro au devenit…

- "Noi am accentuat faptul ca solutia decenta pe care Romania o are in fata este aceea a alegerilor anticipate. Este insa dificil de ajuns acolo si de aceea primul pas ar fi nominalizarea unui premier non-PSD, pentru ca mentinerea actualei paradigme in care am trait de un an de zile nu face decat sa deschida…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- USR va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate si nu va avansa un nume de premier, a anuntat, marti, presedintele partidului, Dan Barna. "Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul National al USR. Am decis ca maine in cadrul…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- „Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși…

- Fostul premier Dacian Cioloș denunța eșecul guvernarii PSD-ALDE și spune ca formațiunea sa va fi parte a ”soluției”, in cazul alegerilor anticipate. ”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- PNL sustine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni presedintele partidului, Ludovic Orban, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind demisia din functie. "PSD s-a decredibilizat. PNL sustine ideea declansarii alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului si crearea unei alte majoritati.…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- "Endava si Velocity Partners isi unesc fortele pentru a crea un jucator IT global capabil sa ofere clientilor mai multe optiuni in ceea ce priveste serviciile, tehnologiile, scalabilitatea si locatiile pentru livrarea proiectelor IT", se spune in comunicatul de presa. Ca urmarea a fuziunii, organiziatia…

- Endava, una dintre cele mai mari companii IT din România, a fuzionat cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezența puternica în America Latina. Aceasta acțiune strategica va crea un jucator IT global, capabil sa ofere clienților…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate luni,…

- Dintre cei eliberati, opt au fost pusi in libertate luni, adaugandu-se astfel celor 36 eliberati sambata si duminica in cadrul unei masuri prezentate ca o detensionare a situatiei cu ocazia Craciunului."Intre 23 si 25 decembrie, au fost eliberate 44 de persoane. Este important de subliniat…

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca doi diplomati din Canada si Brazilia au fost declarati persona non grata, pe fondul criticilor internationale la adresa Administratiei presedintelui Nicolas Maduro, informeaza site-ul postului France 24.

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniya, cere organizarea unor noi proteste ale comunitatii islamice impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza site-ul postului France24.

- Ionut Negoita s-a prezentat, miercuri, la Parchetul Bucuresti, acolo unde a fost audiat de procurori dupa ce a fost acuzat de bancruta frauduloasa. Patronul lui Dinamo ar fi fraudat statul cu 18 milioane de lei, aproximativ 3.9 milioane de euro. Negoita este acuzat ca in perioada 2014-2016,…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctând ca PSD nu mai are legitimitate, în contextul în care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat în

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea unei monede virtuale care se va numi "Petro". Aceasta se va baza pe rezervele naturale ale tarii si ar urma sa ajute statul din America de Sud in lupta impotriva "blocadei financiare" aplicate de SUA. "Venezuela va crea o criptomoneda,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea monedei virtuale 'Petro', bazata pe rezervele de petrol ale tarii, cu scopul de a lupta impotriva 'blocadei financiare' aplicate de SUA, transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Anunt ca Venezuela va institui un nou sistem de criptomoneda,…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat crearea monedei virtuale ''Petro'', bazata pe rezervele de petrol ale țarii, cu scopul de a lupta impotriva ''blocadei financiare'' aplicate de SUA, transmite AFP. ''Anunț ca Venezuela va institui un nou sistem de criptomoneda, bazat…

- "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera semnificativa in cautarea unui acord (...) Pe 15 decembrie, vom avea o noua reuniune aici, la Santo Domingo, cu obiectivul de a ajunge la un acord", au declarat cele doua parți, intr-un comunicat comun citit de președintele dominican, Danilo Medina.Textul…

- Guvernul condus de Nicolas Maduro și opoziția din Venezuela au incheiat, sambata seara, o prima runda de negocieri, in Republica Dominicana, fara a ajunge la un acord, dar angajandu-se sa se revada pe 15 decembrie, transmite AFP. "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera…

- Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, l-a desemnat duminica pe generalul-maior Manuel Quevedo in funcția de ministru al Petrolului și președinte al companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA). ...

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, l-a desemnat duminica pe generalul-maior Manuel Quevedo in funcția de ministru al Petrolului și președinte al companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA), transmite EFE. "Vom face o restructurare totala a PDVSA, motiv pentru care anunț…

- Rusia a anuntat ca a trimis joi o nava militara spre Argentina, pentru a ajuta la gasirea submarinului San Juan, disparut in urma cu opt zile in sudul Oceanului Atlantic, cu peste 40 de oameni la bord, informeaza AFP. 'Rusia si-a oferit ajutorul pentru operatiunile de cautare si salvare', a anuntat…

- O femeie din Thailanda a fost incapabila sa-și recunoasca propriul fiu, de 22 de ani, dupa ce acesta a fost supus unor operații estetice drastice, în Coreea de Sud. Noppajit Monlin, 22 de ani, muncitor la o fabrica din capitala thailandeza, a fost mereu jenat de felul în care arata.…

- Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie de guvernamant, relateaza The Associated Press.Incercarea…

- Cancelarul german, Angela Merkel a declarat ca prefera mai degraba organizarea de alegeri legislative anticipate decat sa conduca un guvern minoritar, dupa ce negocierile tripartite intre blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala), Partidul

- Duminica, 19 noiembrie, in 10 localitați din țara au avut loc alegeri locale. Comisia Electorala Centrala a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor. Potrivit acestora in opt din zece localitați au ciștigat candidații din partea partidului Democrat, iar in celelalte doua va avea loc turul II…

- ora 21:38 Dupa numaratoarea voturilor din secția de la Santuhalm, Florin Oancea are 102 voturi, iar Petru Marginean 45. La secția nr. 6, Florin Oancea a obținut 175 de voturi, iar Petru Marginean 75, iar la secția nr. 24, 191 de voturi are PNL, iar PSD – 118. La secția…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat joi ca țara sa va incerca sa iși refinanțeze și sa iși restructureze datoriile externe de aproximativ 150 de miliarde de dolari, informeaza AFP. Șeful statului a emis un decret in acest sens și a confirmat ca grupul petrolier de stat PDVSA va achita…