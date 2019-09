Măsuri urgente de securitate în liceul în care a învâțat Alexandra Măceșanu "In momentul in care am aflat de situația fetelor, am vorbit și cu ceilalți membri din consiliul de administrație și cu consiliul profesoral și am stabilit masuri urgente de securitate. In primul rand, am inceput de la ideea ca elevii sa intre in instituția noastra pe baza unui document care sa justifice calitatea de elev. Ne-am gandit la carnetul de elev, avand in vedere ca acolo este și poza elevului respectiv și nu in ultimul rand, am hotarat de comun acord ca in timpul programului de școala, porțile școlii sa fie inchise, iar elevii, numai in cazuri extreme, pe baza unui bilet de invoire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

