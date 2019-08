Doua accidente in care au fost implicate care s-au rasturnat autoturisme au avut loc duminica seara. Unul a avut loc vizavi de Petromul din Triaj, soldat cu o victima, care este constienta. Cel de al doilea accident a aut loc pe Calea Feldioarei. „Este vorba despre o masina rasturnata. Sunt doua victime, constiente. Se deplaseaza doua echipaje SMURD si o autospeciala cu apa si spuma” , a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. The post Mașini rasturnate in accidente la Brașov appeared first on NewsBV .