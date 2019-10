Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Ploiești. Un șofer prahovean exasperat din cauza faptului ca nu mergea nici un aparat de taxare in zona in care și-a lasat mașina a apelat la un artificiul inedit. Conducatorul auto a vrut sa arate ca a incercat sa fie corect și a lasat in parbriz, sprijinit de ștergatoare, un mesaj pentru…

- Adoptate de Consiliul General Consiliul General a adoptat, marti, un proiect privind tarifele de exploatare a parcajelor publice de utilitate generala din Bucuresti, precum si organizarea pe zone a parcarilor. "Noul proiect de hotarare stabileste proceduri mai eficiente de administrare a parcajelor…

- Mai multe locuinte din zona Circumvalațiunii si Tipografilor vor ramane, miercuri, fara apa calda si servicii de hidrofor pentru apa rece. . De asemenea, in urma unor lucrari la un punct termic se opreste apa calda in Piata Victoriei, partial. Ca urmare a unor lucrari efectuate de ENEL SA. la rețeaua…

- Scenariu rupt din filmele cu prosti! Masina furata zilele trecute din fata portii unei ploiestence a fost gasita azi noapte, cu ajutorul unui cetatean englez! Acesta si-ar fi parcat autoturismul in zona liceului Mihai Viteazul, iar cand a ajuns la masina, in cursul noptii, i-a prins in fapt…

- La BIAS 2019, intrarea este LIBERA. Accesul se face prin Romaero, incepand cu ora 08:00. BIAS 2019. Mijloace transport Organizatorii nu asigura parcarea și va recomanda sa mergeți cu transportul in comun. Ajung urmatoarele linii RATB 112, 131, 148, 149, 205, 261,…

- Primaria Municipiului București (PMB) a publicat lista strazilor de pe care va ridica mașinile parcate neregulamentar, prin Poliția Locala, incepand cu data de 26 august 2019. In general, sunt vizate arterele administrate de PMB pe care circula mijloacele de transport in comun. Cele mai importante șosele…

- Placa peste subsolul primei cladiri de unitati locative din viitorul ansamblu rezidential Parcului20 din Capitala, dezvoltat de catre Cordia Romania, a fost turnata joi de catre angajatii Concelex, antreprenor general si constructor al proiectului....