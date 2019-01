Maşină lovită de tren, în judeţul Vaslui. Două persoane au fost rănite Accidentul s-a petrecut in localitatea Grivita. Din primele informatii, in autoturism se afla un cetatean de origine marocana, in varsta de 30 de ani, si prietena acestuia, o tanara de 23 de ani. Soferul s-a angajat in trecerea nivelului de cale ferata, desi se apropia trenul. Autoturismul a fost surprins si lovit de locomotiva in partea din spate, scrie adevarul.ro. In urma impactului, barbatul de 30 de ani a fost ranit, fiind preluat de un echipaj SMURD si transportat la spitalul din Barlad. Prietena acestuia a scapat cu leziuni usoare, primind ingrijiri la fata locului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineața pe DN 67 C, in localitatea Balcești, dupa ce o ambulanța cu pacient a fost lovita de o autoutilitara. Ambulanța se deplasa catre Valcea și avea semnalele luminoase și acustice pornite, transportand o pacienta, de 76 ani, la un spital din Sibiu. Șoferul…

- Accidentul s-a produs in localitatea Mihai Viteazu din județul Constanța. Un autoturism a fost lovit de un tren, iar in urma impactului doua persoane au fost ranite. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-ar fi produs pe fondul oboselii.

- Accidentul s-a petrecut pe centura ocolitoare a orașului Avrig. Șoferul unui autoturism care se deplasa spre Sibiu a intrat in depașire, iar la revenirea pe banda a derapat. Autoturismul a intrat pe contrasens, unde a lovit un microbuz inmatriculat in Neamț și un autoturism.

- O mașina in care se aflau doua persoane a fost lovita de o locomotiva marți dimineața, in zona localitații Jucu. Accidentul s-a produs in jurul orei 7:00. La sosirea echipajelor de intervenție ale pompierilor au fost gasite la fața locului doua persoane in afara autoturismului. In cazul unei dintre…

- Totul s-a intamplat intre localitatile Gurghiu si Ibanesti din judetul Mures. Soferul unui BMW, un tanar de 23 de ani, se afla in masina alaturi de un prieten in varsta de 20 de ani. Pasagerul transmitea live pe Facebook pentru a le arata prietenilor cum merg cu peste 200 de km/h. Pe…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat in varsta de 59 de ani se afla la volanul unui autoturism pe DN 55, iar la un moment dat, in localitatea Teasc, a pierdut controlul si masina a intrat intr-un cap de pod. In autoturism se mai aflau o femeie de 52 de…

- Accidentul a avut loc, vineri seara, pe strada Aurel Vlaicu din Suceava, in zona Itcani, potrivit News.ro. Potrivit Politiei Judetene Suceava, soferul unui utilaj de deszapezire (sararita) nu a acordat prioritate intr-o intersectie unui autoturism condus de o femeie. In autoturism se mai aflau…

- Potrivit politistilor, unul dintre soferi nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata, izbindu-se violent de aceasta. Alte trei masini au fost implicate in carambolul creat pe DN 28, la intrarea in localitatea ieseana Letcani, dinspre Iasi. Trei persoane au fost ranite usor,…