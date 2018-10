Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.In explozie…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters. In explozie au fost ucise 10 persoane…

- Ce avans mai are Simona Halep in fruntea clasamentului WTA. Avansul romancei Simona Halep in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis dat publicitatii luni s-a redus la 1.000 de puncte, dupa ce daneza Carolina Wozniacki a cucerit titlul la Beijing. Halep are 2.000 de puncte…

- Ministerul de Externe al Rusiei a publicat marti pe contul sau oficial de Facebook o noua fotografie cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, fotografie despre care sustine ca este capabila 'sa alunge demonii', relateaza marti oficiosul Rossiiskaia gazeta si RIA Novosti. Serghei…

- Doi roboti androizi, capabili sa traga cu doua arme deodata si sa ridice greutati, vor fi trimisi anul viitor in spatiu, pe Statia Spatiala Internationala (ISS) intr-o capsula Soiuz fara echipaj uman, in cadrul unei misiuni ce face parte din programul FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research),…