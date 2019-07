Curtea Suprema a Olandei a anuntat vineri ca statul olandez are doar o responsabilitate ”foarte limitata” in masacrarea catorva sute de barbati musulmani in masacrul de la Srebrenita, in Bosnia, in 1995, relateaza AFP potrivit Agerpres.

Cea mai inalta jurisdictie a tarii a redus responsabilitatea statului, fata de hotararea unei Curti de Apel din 2014, care a gasit deja statul olandez vinovat - in parte - de aceste morti in enclava Srebrenita, ce se invecineaza cu Serbia, plasata la acea vreme sub protectia ONU.

”Statul olandez are o responsabilitate foarte limitata in procesul…