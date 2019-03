Masacru în Mali. Cel mai sângeros atac din istoria recentă a regiunii Acesta este atacul cel mai sangeros din istoria recenta a regiunii. Barbati echipati in vanatori traditionali au atacat localitatile Ogassagou si Welingara, nu departe de Bankass, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 04:00 GMT, a explicat primarul. Potrivit acestuia, "satul Ogossagou a fost devastat total". Cele 110 persoane ucise erau din acest sat. Primarul nu a putut sa furnizeze niciun bilant privind cealalta localitate atacata, Welingara, multumindu-se sa declare ca exista morti si acolo. "Jandarmii continua sa numere cadavrele. Ei tocmai mi-au spus ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai sangeros atac terorist: A fost mascaru, sunt peste 100 de morti, zeci de gravide si copii se afla printre victime Indivizi inarmati au masacrat peste 110 etnici fulani in centrul statului african Mali, informeaza Reuters, citand declaratia primarului orasului Bankass, Moulaye Guindo, potrivit…

- Cel mai sangeros din istoria recenta a Mali s-a produs sambata noapte. Barbati echipati in vanatori traditionali au atacat localitatile Ogassagou si Welingara, nu departe de Bankass, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 04:00 GMT, a explicat primarul. Potrivit acestuia, "satul…

- Indivizi inarmati au masacrat peste 110 etnici fulani in centrul statului african Mali, informeaza Reuters, citand declaratia primarului orasului Bankass, Moulaye Guindo, potrivit Agerpres.Citește și: Traian Basescu, vești PROASTE pentru Liviu Dragnea: Tudorel Toader nu-i poate rezolva problema…

- Cel puțin 16 soldați au fost uciși și mai multe vehicule au fost distruse in urma unui atac armat produs in noaptea de sambata spre duminica la o baza militara situata in provincia Mopti din Mali, au anunțat autoritațile locale, citate de Euronews și preluate de agerpres.Baza militara se afla…

- O ''blocada'' impotriva reformei Consiliului de Securitate al ONU impiedica progresele in ceea ce priveste modernizarea componentei acestui for, a declarat ambasadorul Germaniei la Natiunile Unite, Christoph Heusgen, transmite sambata dpa. Modul actual in care este alcatuit Consiliul…

- Israelul s-a opus ideii unei vizite a Consiliului de Securitate in Orientul Mijlociu incluzand o deplasare in teritoriile palestiniene, au facut cunoscut miercuri surse diplomatice, relateaza AFP. Israelienii "au spus nu" unei asemenea vizite, a afirmat un diplomat. "Statele Unite nici macar nu au trebuit…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite AFP.Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat cu…