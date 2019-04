Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul personal al ministrului Agriculturii, Tiberiu Ștef, va coordona o echipa de lucru care se va intalni cu producatorii agricoli din zona de munte a județului Vrancea pentru a le prezenta programele de finanțare pentru aceste regiuni. Comisiile de lucru sunt constituite in baza unui ordin al…

- Ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetele Ilfov si Prahova vor participa, sambata, in ajunul praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, la traditionalul pelerinaj crestin-ortodox de Florii in Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Patriarhiei, la Ploiesti, Pelerinajul…

- Castelul Corvinilor a rezistat vremii aproape sase secole, desi materialele din care a fost construit au o durata de rezistenta mult mai redusa. Explicatia au oferit-o specialistii care au expertizat monumentul istoric.

- Un instrument vechi rusesc numit "gusli" revine la moda. Gratie unui om de afaceri entuziast, gusli a renascut si a devenit extrem de popular mai ales cand se organizeaza festivaluri folclorice. Corespondentul nostru Liviu Iurea are amanunte.

- Polițiștii din Valenii de Munte, alaturi de cei ai secțiilor rurale arondate, din cadrul Direcției Operațiuni Speciale și impreuna cu jandarmi, efectueaza, joi dimineața, 10 percheziții intr-o comuna din Prahova.

- Atunci cand vine vorba despre a alege numele pentru bebelușii lor, parinții incearca sa gaseasca nume cat cat mai originale, sonore, care sa ii reprezinte pe copiii lor. Ce ați zice de un nume, vechi, romanesc, puternic, cu rezonanța? Am intocmit pentru voi o lista de 100 de nume de baieți, vechi, romanești…

- Razvan Pahonțu, din comuna Lerești, județul Argeș, cultiva și conserva soiuri vechi de legume, de ceva vreme. Unul dintre scopurile lui este sa convinga cat mai mulți cultivatori sa foloseasca soiuri romanești de calitate, fara a folosi produse chimice in gradina lor, dar și sa inceapa procesul de conversie…

- Consiliul Judetean Brasov deruleaza in prezent achizitia executiei lucrarilor de modernizare a drumului „de sub munte”. Este vorba de soseaua care porneste din DN1, in comuna Sinca si continua pana dincolo de orasul Victoria, la limita cu judetul Sibiu, in Cartisoara, drumul catre Transfagarasan.…