Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. În aceasta seara, la Chișinau, va avea loc meciul dintre selecționatele Republicii Moldova și Franței din cadrul Preliminariilor Campionatului European 2020. Meciul va avea loc pe Stadionul ”Zimbru”, începând cu ora 21:45. Președintele…

- Pentru rezultatele remarcabile pe care le-a obținut la Campionate Mondiale și Europene, luptatoarea Anastasia Nichita va primi din partea statului un apartament in Chisinau. Decizia a fost luata ieri de Guvern.

- "Asa cum am spus in mai multe randuri, ne preocupa si investitiile care contribuie la dezvoltarea intregii regiuni si, in aceasta privinta, relatia cu Republica Moldova este una speciala. In acest sens, salut inceperea fazei a doua a proiectului de interconectare Iasi - Ungheni - Chisinau, obiectiv…

- Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, unde i-a fost înmânata nota de protest în legatura cu tergiversarea acordarii accesului diplomaților moldoveni la piloții eliberați din…

- Ministrul de Externe al Ungariei spune ca țara pe care o reprezinta nu susține și nu este de acord cu declarațiile critice ale UE în adresa Republicii Moldova. Mai mult decât atât, diplomatul spune ca Ungaria nu este de acord nici cu suspendarea asistenței macrofinanciare din partea…

- Alegerile parlamentare din 24 februarie reprezinta un test crucial pentru dezvoltarea democratica a Republicii Moldova, de aceea este important ca moldovenii sa mearga masiv la urnele de votare, a invitat marti ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan, intr-un discurs rostit in fata studentilor…

- [caption id="attachment_44136" align="alignleft" width="241"] Parintele Ioan Ciuntu[/caption] Preotul paroh al Catedralei Sfinta Teodora de la Sihla din Chișinau, Ioan Ciuntu, a devenit cetațean de onoare al raionului Calarași. Titlul i-a fost conferit ”in semn de inalta recunoștința pentru prodigioasa…

- Un avion a facut cale intoarsa la scurt timp dupa ce a decolat. Aeronava, care apartine unei companii private din tara, a trebuit sa aterizeze pe aeroportul din Chisinau dupa ce specialistii au observat unele defectiuni tehnice.Totul s-a intamplat in aceasta dimineata.