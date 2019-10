Marș pentru femei în București. Dăncilă, mesaj pentru participanți 'Ma alatur cauzei marșului impotriva violenței asupra femeilor organizat astazi in Capitala și ii felicit pe cei ce participa pentru curajul de a-și face auzita vocea! Am o grija aparte pentru siguranța tuturor celor ce nu se pot apara singuri și am convingerea ca este obligatorie o schimbare profunda, la nivel procedural și legislativ, așa incat actele de violența, abuzurile și orice incalcare a drepturilor fundamentale sa fie ferm descurajate și drastic reduse in timp.' a scris Viorica Dancila, pe pagina sa de Facebook. Marsul este organizat de Reteaua pentru prevenirea si combaterea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

