Marș pe străzi. Ce se scandează: Mesajul pe care-l transmitem Initiativa "Youth for Climate" a fost lansata de elevi flamanzi care au decis sa absenteze de la cursuri pana cand vor obtine de la clasa politica masuri pentru lupta impotriva schimbarilor climatice, reusind sa reuneasca aproape 3.000 de persoane saptamana trecuta. Elevilor flamanzi li s-au alaturat in aceasta initiativa si elevi francofoni. Acesta este mesajul pe care vrem sa-l transmitem Acesta estepe care vrem sa-l transmitem

"O spunem foarte clar ca nu ne vom duce la cursuri pana cand nu vor fi luate masuri ambitioase (pentru clima). De ce sa frecventam cursurile daca nu avem viitor? Acesta este mesajul pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma controalelor efectuate asupra activitatilor derulate de CE Oltenia, provocate in parte de greva minerilor, Corpul de Control al premierului Dancila a sesizat organele de urmarire penala pentru continuarea verificarilor, insinuand, in comunicat, ca nu s-ar fi respectat prevederile legale privind…

- Scandalul de la Complexul nergetic Oltenia se lasa cu urmari! Mai exact, premierul Dancila își trimite Corpul de Control la CE Oltenia pentru un control la sânge! Au fost sesizate organele de urmarire penala.

- Compania de Drumuri intra în colimatorul premierului Dancila, dupa ce ținta de 100 de kilometri de autostrada pentru anul trecut nu a fost atinsa, iar legea privind autostrada A8 nu este respectata.

- Temperaturile medii inregistrate la suprafata Pamantului au fost de 14,7 grade Celsius in 2018, cu 0,2 grade Celsius sub nivelul celor din 2016, cel mai calduros an inregistrat vreodata, se arata in prima evaluare a temperaturilor la nivel global, bazata pe datele colectate de-a lungul intregului…

- Cea de-a 24-a Conferinta a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP24), care s-a terminat recent la Katowice, in Polonia, a intarit Acordul de la Paris, dar a demonstrat, in acelasi timp, ca ''lupta pentru combaterea schimbarilor climatice nu este dusa nici suficient…

- In contextul raportului IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) care solicita acțiuni urgente de combatere a schimbarilor climatice, Schneider Electric, liderul transformarii digitale a managementului energiei și automatizarii, iși accelereaza eforturile de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni, in Polonia, la deschiderea oficiala a conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind incalzirea globala, ca omenirea are "mari probleme din cauza schimbarilor climatice", relateaza dpa preluata de Agerpres. "Pentru multi oameni,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni, in Polonia, la deschiderea oficiala a conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind incalzirea globala, ca omenirea are ''mari probleme din cauza schimbarilor climatice'', relateaza dpa. "Pentru multi oameni, regiuni sau…