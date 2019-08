Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane marsaluiesc in Capitala, duminica seara, la 100 de ani de la intrarea Armatei Romane in Budapesta si eliberarea Ungarie de regimul bolsevic, anunța AGERPRES.Oameni din Bucuresti si din tara, unii imbracati in straie populare, s-au intalnit in Piata Charles de Gaulle…

- Duminica, 4 august, incepand cu ora 17, Asociația „Calea Neamului” organizeaza un mars si un ceremonial religios la Arcul de Triumf din Capitala. Sarbatorim centenarul intrarii Armatei Romane in Budapesta si al eliberarii Ungariei de regimul bolsevic. Se implinesc 100 de ani de cand Armata Romana a…

- "The Art of Banksy", expozitie neautorizata in care sunt incluse peste 50 de tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri video ale lui Banksy, unul dintre cei mai cunoscuti artisti graffiti ai lumii, va putea fi vizitata in perioada 30 iulie-27 octombrie, la Arcul de Triumf din Bucuresti.

- Nuami Dinescu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, in urma crimelor cutremuratoare petrecute la Caracal. Actrița este revoltata de ceea ce s-a intamplat și marturisește ca daca se afla in Capitala, ar fi ieșit cu siguranța in strada la protest, unde duminica seara s-au…

- Foișorul de Foc are o istorie densa, care va continua intr-o forma noua, dupa lucrarile de reabilitare ce vor incepe in toamna acestui an. De pe terasa de la etajul al șaselea al Foișorului de Foc, de la aproape 42 de metri inalțime, Bucureștiul se vede intinzandu-se circular, la nesfarșit. Catedrala…

- Sedinta a fost prezidata de ministrul Tineretului si Sportului si de consilierul onorific al premierului, Gica Popescu, fiind prezent si directorul general din MTS, Daniel Jianu. "Timpul trece extrem de repede si ne mai desparte doar un an de acest eveniment. Au trecut aproape cinci ani de…

- Serviciul liniei turistice Bucharest City Tour se relanseaza duminica, 2 iunie, pe traseu urmand sa circule patru autobuze double-decker, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). Potrivit sursei citate, autobuzele vor circula zilnic, la intervale de 20 - 25 de minute, pe traseul…