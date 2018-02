Maroc. Zăpadă în deșert după 60 de ani. Fenomen extrem de rar Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au fost anunțați ca valul alb vine tocmai din nordul Europei. Obișnuiți cu valurile de caldura și cu seceta, locuitorii din sudul Marocului tremura acum de frig și au tot felul de neplaceri provocate de stratul de nea, oricat ar fi el de subțire. Autoritațile locale nu au folosit niciodata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zapada asternuta peste dunele de nisip si palmieri: orasele Zagora si Ouarzazate, aflate la portile desertului din sudul Marocului, au fost acoperite de o mantie alba, un fenomen meteorologic neobisnuit ca urmare a valului de frig venit din nordul Europei, relateaza AFP. Imaginile au facut inconjurul…

- Zapada asternuta peste dunele de nisip si palmieri: orasele Zagora si Ouarzazate, aflate la portile desertului din sudul Marocului, au fost acoperite de o mantie alba, un fenomen meteorologic neobisnuit ca urmare a valului de frig venit din nordul Europei, relateaza AFP, potrivit

- Zapada asternuta peste dunele de nisip si palmieri: orasele Zagora si Ouarzazate, aflate la portile desertului din sudul Marocului, au fost acoperite de o mantie alba, un fenomen meteorologic neobisnuit ca urmare a valului de frig venit din nordul Europei, relateaza AFP. Imaginile…

- Ela Craciun te invata cum sa faci tort in forma de om de zapada “Tortul in forma de om de zapada este unul din deserturile preferate ale copiilor mei. Este usor de pregatit. Ai nevoie de foi de rulada ori de briosa, pe care le poti prepara acasa ori sa le cumperi din comert, ciocolata alba si neagra,…

- “Platim 1000 de taxe si drumurile tot la fel ramân” sau „Cluj-Napoca, drumuri nedeszapezite si foarte, foarte alunecoase. Aveti grija”, sunt doar câteva dintre mesajele soferilor. Un alt sofer a postat un filmulet cu starea unui drum judetean: “Iesire din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic, care va troieni zapada, in sudul județului Alba. In Carpații Meridionali și in Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor mai atinge 100 – 120 km/h troienind zapada.…

- Cu termometre care afisau -68 grade Celsius în Iacutia, Siberia s-a confruntat joi cu un val de frig extrem cu doar câteva ore înaintea Bobotezei pe rit vechi, ocazie cu care - în mod traditional - milioane de rusi plonjeaza în apa înghetata, informeaza AFP.…

- Temperaturi scazute si caderi de zapada au fost de asemenea prognozate pentru joi in regiunea Atlanticul mijlociu si cea mai mare parte din New England. Serviciul meteorologic national (NWS) a emis atentionari de vreme de iarna si alerta de viscol din nordul Georgiei in Virginia si din Massachusetts…

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de...

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Scolile si gradinitele din mai multe orase siberiene si-au inchis portile din cauza unui ger deosebit de aspru.Temperaturile au atins in unele zone minus 65 de grade, valori neobisnuit de mici chiar si pentru o regiune unde iernile geroase sunt comune. In regiunea Iacutia, doi soferi au murit inghetati,…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- In urma unei furtuni care s-a abatut peste regiune duminica, aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara. Este doar pentru a treia oara in ultimele aproape patru decenii cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada, conform News.ro....

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti-frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP. "Temperaturile…

- Temperaturile ridicate sunt cauzate de un ciclon extins care vine din vestul Europei, spune un meteorolog. Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta…

- Flacara incendiului de la sonda din Moftinu, din Satu Mare , a fost stinsa la doua saptamani și jumatatea de la debutul intervenției pompierilor. Zona va fi atent monitorizata pentru a a nu aparea emisii de gaz. Joi seara, cetațenii din zona au fost informați despre faptul ca flacara s-a oprit, dar…

- Programul Copernicus de monitorizare a schimbarilor climatice, prima agentie meteorologica internationala importanta care a emis un raport privind temperaturile la nivel global din 2017, a anuntat ca acestea au fost in medie de 14,7 grade Celsius, respectiv cu 1,2 grade Celsius peste cele de dinainte…

- Actorul și prezentatorul Emilian Crețu face haz de necaz, intr-un nou video umoristic, despre iarna fara zapada. In fusta alba, prin glod, Emilian Crețu recita ironic: "Uite iarna a venit, cu zapada ne-a impodobit".

- Noi imagini cu deșeuri și gunoaie aruncate in natura au fost surprinse, in preajma Craciunului, in zona Munților Apuseni din județul Alba. Zapada nu a reușit sa „acopere” peisajul dezolant de pe marginea drumului situat in zona unui baraj de acumulare, baraj care este și sursa de alimentare cu apa a…

- Mariana Givens, fiica animatorului, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca acesta a murit din cauza unei insuficiente respiratorii, la o clinica din Burbank, California, pe 14 decembrie. Bob Givens s-a alaturat companiei Warner Bros in 1940 si a devenit celebru pentru designul lui Bugs Bunny. In 1937,…

- Temperaturile la nivel mondial de pe uscat si din oceane inregistrate anul acesta vor face cel mai probabil ca 2017 sa se numere printre primii trei cei mai caldurosi ani din istoria inregistrarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala citata de Xinhua. Anul 2017 ar urma…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- Nivelul apelor raului Aries a crescut, sambata, dupa ploile de zilele trecute si topirea zapezii de pe versanti, in unele zone. Autoritatile au emis avertizare Cod Galben de inundatii, valabila pana duminica seara. Imagini cu apele involburate ale raului, la Barajul Mihoesti, langa Campeni, au fost…

- Punctul de trecere de tip debarcader Soroca (interstatal) și-a reluat activitatea, dupa ce vineri, 15 decembrie, trecerea prin acest punct, dar și prin altele doua, „Vasilcau” și „Cosauți, a fost sistata din cauza nivelului ridicat al apei în râul Nistru, transmite…

- Ela Craciun te invața cum sa impachetezi cu stil cadourile de Craciun. Vedeta de televiziune iși dorește sa bucure cat mai mulți oameni cu darurile sale și este atenta la fiecare detaliu, inclusiv la modul in care impacheteaza cadourile. In acest sens, a postat pe blogul ei cateva sfaturi utile despre…

- Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul a mers la sediul Ministerului Afacerilor Interne la o discuție cu conducerea MAI, pentru a vedea daca "autoritațile, prefecții sunt pregatiți pentru iarna". Citeste si: Informare meteo actualizata. Meteorologii au emis o noua ATENTIONARE…

- Iubitorii sporturilor de iarna sunt asteptati in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde zapada este belsug pe partii, dar și in zonele vaste din afara lor, dupa ce in ultimele zile a nins continuu. Mai multe imagini au fost postate pe pagina de Facebook ”Domeniul Schiabil…

- Sa ne reamintim 5 motive pentru care copiii iubesc iarna: 1. Pentru ca vine Mos Nicolae Abia il asteapta sa le treaca pragul, cu sacul plin de dulciuri si jucarii. Acum este momentul sa-i obisnuiti pe copiii sa-si faca singuri pantofii si ghetele cu crema, un obicei pe care sa-l mentina tot timpul anului.…

- Pe DN 74 din Alba, in zona Munților Apuseni, pe porțiunea de drum cunoscuta drept Dealul Mare, zapada cazuta duminica dupa-amiaza a creat probleme șoferilor care au trecut prin zona, dupa ce s-a intarziat intervenția cu material antiderapant. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini drumul acoperit de…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea pana pe 10 decembrie. Specialistii sustin ca intervalul va debuta cu o vreme mai rece decat in mod obisnuit la sfarsit de noiembrie, media valorilor maxime urmand a fi de 4 grade, iar a celor minime de -4...-2 grade. Ulterior vremea se va incalzi usor, astfel…

- Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 16 – 28 noiembrie, ora 18; Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada, intensificari ale vantului la munte; Zone afectate: Carpații Meridionali și Orientali, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei In Carpații…

- Dupa ce a negat luni de zile ca ar fi adevarat, Rusia a confirmat ca deasupra Europei a fost detectat un izotop radioactiv in cantitați mai mari decat ar fi normal. In septembrie 2017, mai multe agenții de monitorizare au detectat cantitați neobișnuite de radiații deasupra intregii Europe. Anumite națiuni…

- Cele șapte cupluri de vedete care au inceput aventura vieții lor filmeaza in aceste momente show-ul care va incepe pe Antena 1 din primavara anului 2018, Asia Espress. Aflați pe teritoriu asiatic, cei care se intrec intr-o cursa a imprevizibilului și rezistenței se confrunta cu diferențe culturale ce…

- De anul viitor, copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa retelele sociale fara acordul parintilor. Este una dintre prevederile noului regulament european privind protectia datelor personale, care se va aplica si in Romania. Autoritatile spera sa-i protejeze astfel pe minori de pedofili, dar si de agresiunile…

- De anul viitor, copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa retelele sociale fara acordul parintilor. Este una dintre prevederile noului regulament european privind protectia datelor personale, care se va aplica si in Romania. Autoritatile spera sa-i protejeze astfel pe minori de pedofili, dar si de agresiunile…

- Calitatea aerului din capitala Indiei, New Delhi, a atins, din nou, duminica, niveluri alarmant de scazute, statiile de monitorizare indicand o noua crestere a poluarii, situatie descrisa drept “urgenta” de catre expertii in sanatate, conform DPA, informeaza AGERPRES . Nivelul ridicat al umiditatii…

- Autoritatile sunt in alerta dupa ce cautatorii de comori au inceput sa scormoneasca prin situl arheologic de la Susani. Mai exact, braconajul arheologic se desfasoara la Jupani unde exista una dintre movilele funerare ce dateaza din epoca bronzului si unde cautatorii de comori spera sa dea lovitura.…

- Autoritatile fac ultimele pregatiri pentru a introduce noua taxa auto. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) s-a apucat deja sa inventarieze emisiile de dioxid de carbon generate de autovehiculele inmatriculate in anul 2017. Specialistii spun insaca nivelul real de poluare este cu mult…

- Un nor radioactiv s-a raspandit in Europa in septembrie si octombrie si ar proveni din Rusia sau Kazahstan, conform autoritatilor franceze care se ocupa de radioprotectie si siguranta nucleara, informeaza The Independent. Potrivit autoritatilor din Romania, nivelul radiatiilor se incadreaza in limite…

- Lipsa somnului determina aparitia unor boli grave, așa ca mare atenție cand alegi sa faci o noapte alba, avertizeaza specialistul Matthew Walker. Specialistii americani au facut o lista cu afectiunile provocate de lipsa somnului, scrie realitatea.net.

- Se anunta o iarna grea, cu zapada timpurie, asa ca soferii s-au grabit sa isi echipeze autoturismele pentru sezonul rece. Este coada la depozitele de anvelope, service-urile au programari pentru cateva saptamani de acum incolo, iar in magazine, raioanele auto sunt pline de antigel, huse cu incalzire…

- Secția romana a Teatrului de Nord prezinta marți 7 noiembrie 2017, doua premiere destinate copiilor. Andrei Mihalache semneaza regia celor doua spectacole adaptate dupa povești de Hans Christian Andersen. La ora 10.00 și la 11.15 se joaca Fabula se refera și la tine, spectacol pentru copii mici și elevi…