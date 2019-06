Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au organizat si desfasurat in cursul zilei de ieri, 23 mai, mai multe razii pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala, contrabanda si comert ilicit. Astfel, politistii au efectuat o perchezitie pe raza municipiului Fetesti, la domiciliul…

- Aceasta grupare criminala internationala, calificata drept 'extrem de profesionista si periculoasa', ar fi obtinut aproximativ 680 de milioane de euro intre 2017 si 2019, a indicat Oficiul European de Politie, cu sediul la Haga. 'Operatiunea, numita 'Icebraker' (spargatorul de gheata), este cea mai…

- Marina franceza care opereaza in cadrul coalitiei navale multinationale Task Force 150, responsabila cu lupta impotriva traficurilor care finanteaza terorismul in Oceanul Indian, a confiscat peste 5 tone de rasina de canabis in Marea Arabiei, in interval de patru zile, a anuntat duminica armata franceza,…

- Politia din Germania a confiscat 120 de masini sport care participau in ceea ce autoritatile suspecteaza ca ar fi fost o cursa ilegala in Europa, scrie The Guardian.Mai multe masini – Porsche, Lamborghini, Audi – au fost oprite pe autostrada A20 in nord-estul Germaniei, pe o portiune de drum…

- Ploua torential in tot judetul Prahova, astfel ca politia cere soferilor aflati in trafic fie pe DN1, fie pe DN1 A sa circule cu viteza redusa sau sa opreasca masinile pe marginea drumului.

- Autoritatile marocane au confiscat, langa frontiera cu Mauritania, 11,94 tone de rasina de canabis ascunse intr-un camion de transport, a anuntat Directia Generala pentru Siguranta Nationala (DGSN), citata de AFP. Captura a fost facuta la Guerguerat, sudul Saharei occidentale, in apropierea granitei…

- Un barbat care se pare ca a fost sechestrat și inchis apoi in portbagajul unei mașini, a reușit sa scape și s-a aruncat din portbagaj direct pe strada, in plin trafic. Incidentul a avut loc in ultimele zile ale lunii martie, pe bulevardul Constituyentes din Ciudad de Mexico. Totul a fost filmat. Barbatul…

- „Noi ne bucuram totusi ca este o captura, daca nu ma insel, cantitativ, a doua captura ca insemnatate in Romania. Pe mine, recunosc ca m-a bucurat aceasta captura. Niciodata o astfel de situatie nu ramane neanalizata la nivelul ministerului. Noi avem in fiecare saptamana o analiza a activitatii -…