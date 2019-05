Markus Feehily va deveni tata pentru prima oara. Membrul trupei Westlife anuntat fericita veste pe Twitter, precizand ca el si logodnicul lui, Cailean O'Neill, sunt "in culmea fericirii", potrivit Press Association. "Ceea ce face din aceasta zi de nastere cea mai speciala din viata mea este ca va spun ca in cursul acestui an vom deveni parinti pentru prima data", a scris Markus, noteaza Agerpres. Vezi aceasta postare pe Instagram Thanks for all the Birthday wishes everyone!! ? ? ? It really makes this my most special birthday EVER to let everyone know that later this year we will become Dads for…